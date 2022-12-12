LADA Granta остается лидером авторынка в Санкт-Петербурге

Если в Москве самым популярным автомобилем в ноябре 2022 года стал Chery Tiggo 7 PRO, то в Санкт-Петербурге он только второй. Бестселлером здесь по-прежнему остается LADA Granta, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

За весь ноябрь новые автомобили семейства LADA Granta в Северной столице были куплены в количестве 268 единиц. Немного отстали от них два китайских кроссовера – Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion, результаты которых составили 242 и 235 экземпляров соответственно.

Далее следуют еще четыре «китайца» – Chery Tiggo 4 (136 шт.), Geely Coolray (133 шт.), Haval F7 (99 шт.) и Geely Atlas Pro (69 шт.). В ТОП-10 самых популярных моделей в Питере по итогам ноября также попали: LADA Niva Travel (68 шт.), Geely Tugella (67 шт.) и LADA Niva Legend (56 шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в ноябре нынешнего года петербуржцы приобрели 2912 новых легковых автомобилей – на 55% меньше, чем год назад. При этом около половины (47%) из них пришлось на «китайцев». Об их дальнейших перспективах в России – читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ