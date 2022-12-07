Новый кроссовер Changan CS55PLUS поступил в продажу в России

Российские дилеры Changan начали продажи кроссовера Changan CS55PLUS нового поколения. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort, Luxe и Tech – по цене от 2 млн 669 тыс. 900 рублей до 2 млн 789 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Длина нового CS55PLUS составляет 4515 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, колесная база равна 2656 мм. Внешний вид автомобиля выполнен в стиле флагманского кроссовера UNI-K. У младшего «паркетника» аналогичный «обтекаемый» силуэт, радиаторная решетка и фары похожей формы, а в спойлер встроен двухсекционный стоп-сигнал. Задние фонари разъединены, тогда как у предшественника они были в виде единой плашки.

Что касается интерьера, многофункциональный руль CS55PLUS имеет форму двойного D, что, в частности, обеспечивает улучшенный обзор приборной панели. «Парящая» центральная консоль приподнята до уровня подлокотника, и теперь для переключения электронного селектора коробки передач достаточно лишь легкого движения кисти руки.

Под капотом кроссовера Changan CS55PLUS установлен 1,5-литровый турбодвигатель собственной разработки BlueCore, который развивает 181 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Он работает в сочетании с интеллектуальной преселективной 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями «мокрого» типа.

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Фото: Changan