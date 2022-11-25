Subaru представила хэтчбек Impreza нового поколения | АВТОСТАТ

Subaru представила хэтчбек Impreza нового поколения

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Subaru представила хэтчбек Impreza нового поколения

АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (шестая волна).
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Японская компания Subaru в рамках прошедшего недавно автосалона в Лос-Анджелесе представила пятидверный хэтчбек Impreza нового поколения. В США продажи новинки стартуют весной 2023 года.

Как пишет портал Autonews.ru, всего для покупки будут доступны три версии Subaru Impreza, которая построена на модернизированной версии Subaru Global Platform. В модификациях Base и Sport японский хэтчбек оборудован 2-литровым оппозитным четырехцилиндровым двигателем мощностью 152 л.с. и 197 Нм крутящего момента. Версия RS получила обновленный мотор объемом 2,5 л на 182 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Все модификации Impreza оснащены полным приводом и вариатором. Механическая коробка передач теперь недоступна для этой модели.

Subaru представила хэтчбек Impreza нового поколения

Уже в базовой комплектации новая Subaru Impreza получила фирменный комплекс водительских ассистентов EyeSight с дополнительной камерой, которая умеет распознавать велосипедистов и пешеходов. В зависимости от комплектации хэтчбек будет оснащен дисплеем с портретной ориентацией диагональю от 7 до 11,6 дюйма. Мультимедийная система поддерживает беспроводные версии Apple Carplay и Android Auto.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке - читайте в «Календаре новинок».

Фото: Subaru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиsubarusubaru impreza

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Комментарии 1
IgorT

Что еще интересно у этой новой импрезы, что айсайт включает весьма полезное напоминание. Дается сигнал, если на заднем сиденье остался ребенок. Вот поверите, сейчас совсем не лишний прибамбас для мамочек. Субару в своем репертуаре, главное чтобы безопасно всем.

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