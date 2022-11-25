Компактный хэтчбек Suzuki Swift появился в России | АВТОСТАТ

Компактный хэтчбек Suzuki Swift появился в России

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Компактный хэтчбек Suzuki Swift появился в России

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На российском авторынке появился компактный хэтчбек Suzuki Swift актуального поколения, который в нашей стране официально не был представлен, а завозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 1,5 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Suzuki Swift – компактная модель, рассчитанная в первую очередь на городскую эксплуатацию. Габариты составляют 3840×1694×1501 мм при колесной базе в 2450 мм, а весит хэтчбек меньше 1 т (890 кг). В движение автомобиль приводит 1,2-литровый мотор мощностью 91 л.с., работающий в паре с вариатором.

В комплектацию Swift входит система доступа без ключа, камеры кругового обзора, парктроники, климат-контроль, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном.

Компактный хэтчбек Suzuki Swift появился в России

Напомним, компания Suzuki прекратила поставки новых автомобилей и мотоциклов в Россию в марте 2022 года. На отечественном рынке официально были представлены кроссоверы Suzuki Vitara и SX4, внедорожник Jimny нового поколения, а также четыре модели мотоциклов: V-Storm 650 ABS, V-Storm 650XT ABS, V-Storm 1050 и V-Storm 1050XT.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора "Оценить авто".

Фото: Suzuki

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортпараллельный импортsuzukisuzuki swift

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