Компактный хэтчбек Suzuki Swift появился в России

На российском авторынке появился компактный хэтчбек Suzuki Swift актуального поколения, который в нашей стране официально не был представлен, а завозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 1,5 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.
Suzuki Swift – компактная модель, рассчитанная в первую очередь на городскую эксплуатацию. Габариты составляют 3840×1694×1501 мм при колесной базе в 2450 мм, а весит хэтчбек меньше 1 т (890 кг). В движение автомобиль приводит 1,2-литровый мотор мощностью 91 л.с., работающий в паре с вариатором.
В комплектацию Swift входит система доступа без ключа, камеры кругового обзора, парктроники, климат-контроль, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном.
Напомним, компания Suzuki прекратила поставки новых автомобилей и мотоциклов в Россию в марте 2022 года. На отечественном рынке официально были представлены кроссоверы Suzuki Vitara и SX4, внедорожник Jimny нового поколения, а также четыре модели мотоциклов: V-Storm 650 ABS, V-Storm 650XT ABS, V-Storm 1050 и V-Storm 1050XT.
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Фото: Suzuki