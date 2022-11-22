Началось производство купе-кроссовера EXEED AtlantiX, который появится в России

Китайский автоконцерн Chery запустил на своем заводе в Циндао серийное производство нового купе-кроссовера EXEED Yaoguang, который «вырос» из концепта AtlantiX и, вероятно, под этим же названием выйдет на экспортные рынки, в том числе и российский. Премьера новинки состоится в декабре 2022 года, а старт продаж намечен на март 2023-го, пишет «Российская газета».

EXEED AtlantiX построен на новой платформе M3X Mars Architecture 2.0, имеет длину 4781 мм и колесную базу 2815 мм. Ширина и высота новинки равны 1920 мм и 1671 мм соответственно. Особенности дизайна экстерьера – купеобразный кузов, безрамочная радиаторная решетка, узкие фары с «клыками» ходовых огней, выдвижные ручки дверей, выполненные в виде единой плашки задние фонари и раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами. Для нового купе-кроссовера предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса (у TXL 20-дюймовых дисков нет).

Что касается интерьера, EXEED AtlantiX оснащается приборной панелью и мультимедиа общей диагональю 24,6 дюйма, беспроводной зарядкой, панорамной крышей, аудиосистемом с 8 динамиками, электроприводом крышки багажника и др.

Согласно сертификационным документам, двигатель для EXEED AtlantiX заявлен пока один – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 TGDI, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Мотор сочетается с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Новинке также обещаны адаптивная подвеска, полный привод и система выбора режима движения (всего семь режимов). А позже у модели появится подзаряжаемая гибридная версия, но подробностей об установке пока нет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо нового купе-кроссовера AtlantiX в будущем году в российской линейке EXEED может появиться седан, подробности о котором пока не раскрываются. На сегодняшний день модельный ряд EXEED включает среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный семиместный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, и все они продаются в том числе на российском рынке.

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Фото: autohome.com.cn