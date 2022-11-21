Новый Geely Emgrand 7 ожидается в России в 2023 году

Завод «БелДжи» в 2023 году планирует начать производство нового среднеразмерного седана Geely Emgrand 7 New, который будет продаваться не только на местном рынке, но и в России. Об этом агентству «БелТА» сообщил гендиректор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский, добавив, что в следующем году на конвейере предприятия также может появиться новый кроссовер Geely Monjaro, который уже прошел сертификацию в России. Вместе с тем в 2023 году продолжится выпуск кроссоверов Geely Coolray и Atlas Pro, пишет портал «Китайские автомобили».

Седан Geely Emgrand 7 для России и Беларуси представляет собой адаптированную версию китайского Emgrand четвертого поколения. Модель оснащается атмосферным бензиновым мотором 1,5 л мощностью 114 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Подробностей по комплектациям и ценам нового Geely Emgrand 7 пока нет.

В 2023 году завод «БелДжи» рассчитывает выпустить минимум 35 тыс. автомобилей всех моделей при наличии соответствующего спроса на рынках Беларуси и России. В этом году объем производства на предприятии должен составить более 25 тыс. машин против 29,4 тыс. штук годом ранее, что обусловлено проблемами с поставками комплектующих из европейских стран, вызванными санкциями против Беларуси и России. К осени завод «БелДжи» смог изменить логистику и наладить ритмичные поставки комплектующих их Китая. В результате предприятие перешло на двухсменный режим работы, а объемы производства в ноябре и декабре должны превысить летние показатели почти вдвое.

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Фото: Geely