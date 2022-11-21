Новый кроссовер Acura MDX появился у российских дилеров

Один из российских официальных дилерских центров Honda начал продажи флагманского кроссовера Acura MDX четвертого поколения. Стоимость модели 2022 года выпуска в максимальной комплектации составляет 9 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Автомобиль предлагается с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 290 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Напомним, кроссовер Acura MDX четвертого поколения был представлен в декабре 2020 года. Длина машины составляет 5039 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1704 мм. Размер колесной базы равен 2891 мм. Автомобиль с тремя рядами сидений получил панорамную крышу, массивную пятиугольную решетку радиатора с ромбовидным рисунком, тонкие светодиодные фары Jewel Eye, рельефный капот, спортивные воздухозаборники и 19-дюймовые колесные диски.

Новый MDX стал первой моделью Acura, в которой устанавливается цифровая приборная панель с различными вариантами графики. Кроме того, кроссовер получил проекционный дисплей и 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а также отделку кожей Milano, деревом и алюминием. Объем багажного отделения – 462 литра.

Компания Acura, которая является люксовым подразделением японского автоконцерна Honda, покинула российский рынок в 2016 году. До этого в нашей стране продавались модели MDX, RDX и TLX. Теперь автомобили Acura ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта.

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Фото: Acura