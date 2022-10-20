УАЗ отказался от разработки новых моделей

Ульяновский автозавод раскрыл стратегию развития компании на ближайшие годы. Как рассказал в рамках Международного автомобильного научного форума технический директор УАЗа Михаил Гурьянов, предприятие не планирует выпускать новые модели, а вместо этого сосредоточится на импортозамещении комплектующих, которые поставляются из-за рубежа. Речь идет о 53 партнерах, включая 22 локальных представительства. Они отгружают заводу порядка 400 наименований, и в планах у УАЗа полностью отказаться от их поставок, пишет портал Quto.ru.

Так, Ульяновский завод планирует заменить все эти детали на российские и китайские аналоги. Также в компании хотят найти поставщиков из так называемых «дружественных» стран, которые смогут поставлять в том числе автоматические коробки передач, подушки безопасности и антипробуксовочные системы. Кроме того, в планах УАЗа на ближайшее время стоит возобновление работы по электрификации существующих автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод начал оснащать свои автомобили двигателями экостандарта 1988 года («Евро-0»). С сентября внедорожники УАЗ «Хантер», микроавтобусы, фургоны и грузовички УАЗ классического семейства можно приобрести и с двигателем ЗМЗ-40906 (класса «Евро-5»), и с упрощенным агрегатом ЗМЗ-40911. Автомобили УАЗ с неэкологичным мотором доступны в тех же модификациях, что и обычные, однако заказать блокировку дифференциала заднего моста для них нельзя. Стоимость девятиместного микроавтобуса УАЗ-2206 с двигателем «Евро-0» снижена на 25 тыс. рублей, для всех остальных типов кузова экономия составит 20 тыс. рублей.

Напомним, Ульяновский автозавод уже не первый раз предлагает согласиться на упрощенную конструкцию в обмен на скромную скидку. В июне внедорожники УАЗ «Патриот» лишились системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», при этом их цена не изменилась, а отсутствие одной или двух подушек безопасности на УАЗе оценили в 10 тысяч или 20 тыс. рублей.

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Фото: УАЗ