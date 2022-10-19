Представлен минивэн на базе внедорожника LADA Niva Legend

Нижегородская компания «Промтех» представила пассажирский минивэн Niva Kub, который станет доступен для заказа после прохождения сертификации.

Как пишет паблик «Русский автомобиль», минивэн Niva Kub создан на базе трехдверного внедорожника LADA Niva Legend, сохранив его основные достоинства – дорожный просвет 240 мм, полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач. А вот двигатель для длинного и тяжелого «каблучка» планируется доработать, увеличив рабочий объем до 1,8 л, а мощность – до 106 л.с.

Задняя часть кузова Niva Kub оригинальная и изготовлена из пластика. Что касается изменений в салоне, справа от водителя установлена двухместное кресло, на втором и третьем рядах – по трехместному дивану с выдвижными подголовниками. При этом место стеклоподъемников заняли сдвижные форточки. Среди опций комфорта стоит отметить двухконтурные кондиционер и отопитель, а также пневмоподвеска. Поскольку колесная база минивэна растянута до 3050 мм, пришлось менять кардан и выпускную систему.

По итогам девяти месяцев 2022 года на российском рынке было куплено 170 легких коммерческих автомобилей на базе LADA Niva – на 25,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel, оснащенных кондиционером и подогревом передних сидений. На комплектации с системой кондиционирования приходится более 60% объема продаж Niva Legend и более 80% Niva Travel. Для внедорожников LADA Niva Legend’22 установка кондиционеров и обогрева передних сидений предусматривается в комплектациях Luxe стоимостью от 859,9 тыс. рублей. Автомобили LADA Niva Travel’22 оснащаются кондиционерами и подогревом передних сидений в вариантах Comfort (от 1 млн 099 тыс. 900 руб.), [BLACK] (от 1 млн 126 тыс. 900 руб.) и Comfort Off-road (от 1 млн 137 тыс. 900 руб.).

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Промтех»