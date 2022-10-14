Audi выпустила прощальную версию спорткара R8

Компания Audi представила экстремальную модификацию заднеприводного спорткара Audi R8 RWD Performance. Новинка получила название R8 GT и будет выпущена ограниченным тиражом в 333 экземпляра. Продажи автомобиля начнутся в следующем году по цене от 225 тыс. евро, пишет портал Autonews.ru.

Новинка получила агрессивный обвес из углепластика, большое антикрыло, керамические тормоза и 20-дюймовые кованые колесные диски. Также машину оборудовали широким рельефным капотом, узкой светодиодной оптикой, а в салоне установили ковшеобразные спортивные сиденья. Заказать спорткар можно только в сером матовом цвете, сером или темно-красном металлике. Масса автомобиля составляет 1570 кг.

Заднеприводный спорткар Audi R8 RWD Performance оборудован 5,2-литровым бензиновым двигателем V10 мощностью 620 л.с., который работает совместно с 7-ступенчатым «роботом». Разгон до «сотни» занимает у спорткара 3,4 секунды. Максимальная скорость – 320 км/ч. Кроме того, у новинки появился специальный дрифт-режим. Активировать его можно с помощью кнопки на руле. Всего система имеет семь ездовых настроек для езды боком.

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Фото: Audi