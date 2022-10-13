Audi выпустила юбилейную версию спорткара TT RS

Компания Audi разработала юбилейную версию спорткара TT RS – исполнение Iconic Edition. Продажи новинки стоимостью от 113 тыс. евро начнутся в первом квартале 2023 года. Тираж Audi TT RS Coupe Iconic Edition составит 100 экземпляров.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль, окрашенный в цвет Nardo Grey, отличается черным декором кузова, черными 20-дюймовыми колесами и развитым аэродинамическим обвесом, который включает в себя стационарное антикрыло и переработанный диффузор. Особенностью модели стали тонированные боковые стекла с логотипом спецверсии.

Салон исполнения Iconic Edition отделан черной кожей и темно-серой алькантарой с желтой прострочкой и желтыми акцентами в декоре интерьера. Порядковый номер автомобиля выгравирован на шильдике, размещенном в салоне на селекторе коробки передач.