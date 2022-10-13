Audi выпустила юбилейную версию спорткара TT RS | АВТОСТАТ

Audi выпустила юбилейную версию спорткара TT RS

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Audi выпустила юбилейную версию спорткара TT RS

Портрет российского автовладельца
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Компания Audi разработала юбилейную версию спорткара TT RS – исполнение Iconic Edition. Продажи новинки стоимостью от 113 тыс. евро начнутся в первом квартале 2023 года. Тираж Audi TT RS Coupe Iconic Edition составит 100 экземпляров.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль, окрашенный в цвет Nardo Grey, отличается черным декором кузова, черными 20-дюймовыми колесами и развитым аэродинамическим обвесом, который включает в себя стационарное антикрыло и переработанный диффузор. Особенностью модели стали тонированные боковые стекла с логотипом спецверсии.

Салон исполнения Iconic Edition отделан черной кожей и темно-серой алькантарой с желтой прострочкой и желтыми акцентами в декоре интерьера. Порядковый номер автомобиля выгравирован на шильдике, размещенном в салоне на селекторе коробки передач.

Audi выпустила юбилейную версию спорткара TT RS

Технически новинка повторяет базовый Audi TT RS – автомобиль оснащается 400-сильным 2,5-литровым бензиновым турбомотором с доработанной 7-ступенчатой коробкой передач S tronic и полным приводом.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Audi

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкипремиум-маркиспецверсииaudiaudi tt

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