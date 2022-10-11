Nissan объявил об уходе с российского рынка

Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». Сделка предполагает продажу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием, сообщает пресс-служба Nissan. В рамках договоренностей АВТОВАЗ возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

Ожидается, что продажа российского бизнеса Nissan в пользу НАМИ будет оформлена в ближайшие недели после получения разрешений соответствующих государственных органов. По условиям продажи компания Nissan вправе осуществить обратную покупку компании и бизнеса в течение последующих шести лет. Единовременные убытки компании Nissan в связи с уходом с рынка оцениваются примерно в 100 млрд иен.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод Nissan в Санкт-Петербурге с 14 марта приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. До последнего времени на предприятии выпускались три модели – кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

Напомним, производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось в 2009 году. Размер инвестиций в строительство предприятия мощностью 50 тыс. автомобилей в год составил 200 млн долларов, в запуск второй очереди (2014 год) компания вложила еще 167 млн евро. В настоящее время производственная мощность завода позволяет выпускать до 100 тыс. автомобилей в год. Численность сотрудников предприятия составляет около 2 тыс. человек, которые после смены собственника «Ниссан Россия» получат гарантии защиты их прав на период 12 месяцев.

По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 15135 автомобилей Nissan, что на 57,2% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Nissan на российском рынке в отчетный период стал кроссовер Qashqai с показателем 6616 автомобилей (-51%). Второе место занял Nissan X-Trail, на котором остановили свой выбор 5584 покупателя (-55,3%). Третий результат показал флагманский Nissan Murano – 1899 купленных машин (-74,1%).

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Nissan