«АВТОСТАТ Оперативка»: как меняется российский авторынок?

В ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2022 года» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая данные по сентябрю, отметили в качестве важных трендов продолжающиеся изменения структуры рынка.

«В этом году она меняется так сильно и становится такой, какой никогда не была, - рассказал участникам мероприятия директор агентства Сергей Целиков. - И в первую очередь изменилась доля отечественных марок, в основном за счет отечественной LADA, и китайских. Доля российских брендов на рынке уже превысила 40%, а китайских – достигла 27%. При этом на корейские марки пришлось всего 14%, на японские – порядка 8%, а суммарная доля «европейцев» уже менее 10%».

В марочном рейтинге наибольшие цифры по сентябрьской динамике роста – у LADA (+10% к прошлому году, что вполне объяснимо – у отечественной марки как раз осенью 2021 года были проблемы с поставками компонентов) и китайских брендов.

Большие изменения на рынке произошли в отношении его деления на массовый и премиальный сегмент. Соотношение между ними в 2022 году изменилось кардинально: если в начале года доля премиум-сегмента составляла 9 – 10%, то в сентябре – всего 3%. Падение в премиальном сегменте более существенное, чем в массовом, потому что такие автомобили в России практически перестали продавать. Их почти не привозят, а остатки на складах у дилеров невелики.