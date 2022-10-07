«АВТОСТАТ Оперативка»: как меняется российский авторынок?

В ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2022 года» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая данные по сентябрю, отметили в качестве важных трендов продолжающиеся изменения структуры рынка.
«В этом году она меняется так сильно и становится такой, какой никогда не была, - рассказал участникам мероприятия директор агентства Сергей Целиков. - И в первую очередь изменилась доля отечественных марок, в основном за счет отечественной LADA, и китайских. Доля российских брендов на рынке уже превысила 40%, а китайских – достигла 27%. При этом на корейские марки пришлось всего 14%, на японские – порядка 8%, а суммарная доля «европейцев» уже менее 10%».
В марочном рейтинге наибольшие цифры по сентябрьской динамике роста – у LADA (+10% к прошлому году, что вполне объяснимо – у отечественной марки как раз осенью 2021 года были проблемы с поставками компонентов) и китайских брендов.
Большие изменения на рынке произошли в отношении его деления на массовый и премиальный сегмент. Соотношение между ними в 2022 году изменилось кардинально: если в начале года доля премиум-сегмента составляла 9 – 10%, то в сентябре – всего 3%. Падение в премиальном сегменте более существенное, чем в массовом, потому что такие автомобили в России практически перестали продавать. Их почти не привозят, а остатки на складах у дилеров невелики.
Среди других трендов эксперты отметили также электромобили. В сентябре, по данным АО «ППК»*, россияне купили их около 200 экземпляров. Этот сегмент растет достаточно динамично. И хотя доля «электричек» в общем рынке пока очень мала, но тренд на ее дальнейший рост – очевиден.
Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов уверен, что эта доля будет расти во многом за счет появления новых марок/моделей. Эксперт напомнил, что в сентябре в России стартовал выпуск отечественных электрокаров Evolute и представлен новый для нашей страны бренд – китайский Skywell (заявлен к продажам уже в октябре). Кроме того, за текущий год внутри «электросегмента» значительно изменился модельный рейтинг: в его структуре появились новички, такие, как Volkswagen ID.4, сразу оказавшийся в лидерах.
Видеозапись трансляции «АВТОСТАТ Оперативка» доступна по ссылке.
А 22 ноября агентство «АВТОСТАТ» проведет один из самых масштабных своих форумов «IT-революция в автобизнесе – 2022». Подробности и регистрация – здесь.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ, АБС Авто Сочи