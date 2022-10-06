Chery Tiggo 7 PRO в сентябре 2022 года стал лидером рынка в сегменте SUV | АВТОСТАТ

Chery Tiggo 7 PRO в сентябре 2022 года стал лидером рынка в сегменте SUV

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Chery Tiggo 7 PRO в сентябре 2022 года стал лидером рынка в сегменте SUV

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в сентябре стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO. В прошлом месяце на этой модели остановили свой выбор 2224 покупателя, что на 33,7% выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Практически равные результаты показали Haval Jolion (2070 шт., рост в 3,1 раза) и LADA Niva Legend (2054 шт., рост в 2,2 раза). Спрос на кроссовер Geely Coolray увеличился на 28,8% до 1426 машин. Внедорожник LADA Niva Travel нашел 1030 владельцев, что на 30,8% меньше по сравнению с прошлым годом.

В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам сентября также вошли Chery Tiggo 4 (882 шт., -50,5%), Hyundai Creta (852 шт., -83%), Geely Atlas PRO (762 шт., рост в 2,8 раза), EXEED TXL (534 шт., рост в 3,1 раза) и Geely Tugella (525 шт., рост в 3,6 раза).

Добавим также, что всего по итогам сентября россияне купили 23455 автомобилей класса SUV – на 62,2% меньше, чем годом ранее. За девять месяцев 2022 года этот сегмент сократился на 55,9% и составил 254867 машин.

О других итогах российского авторынка в сентябре подробно расскажут наши эксперты в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет завтра, 7 октября, в 10-00 по московскому времени. Регистрация доступна по ссылке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery

Источник: АВТОСТАТ

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