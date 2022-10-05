Infiniti QX50 получил новую версию Sport

Компания Infiniti представила кроссовер QX50 2023 года в новой комплектации Sport. Она визуально выделяется благодаря оригинальной передней панели, 20-дюймовым колесным дискам, окрашенным в темный цвет, а также глянцево-черной внешней отделке. Салон автомобиля также оснащен полуанилиновыми кожаными сиденьями и аудиосистемой Bose Premium с 12 динамиками, сообщает пресс-служба Infiniti.

Кроме того, кроссовер QX50 2023 модельного года получил новые базовые функции: обогрев наружных зеркал, дистанционный запуск двигателя, бескаркасное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, оповещение о задних дверях и беспроводную зарядную панель для телефона. На QX50 в комплектациях Pure и Luxe установлены новые 19-дюймовые легкосплавные диски, в то время как в стандартное оснащение версии Luxe теперь включены крышка багажника с автоматической системой распознавания движения и новая аудиосистема Bose Premium с 12 динамиками. Наконец, для Infiniti QX50 2023 модельного года стал доступен вариант цвета кузова «Сияющий белый», а также цвета интерьера «Пеббл Грей» и «Монако Ред».

Кроссовер Infiniti QX50 2023 года выпуска выпускается в пяти модификациях. Модели Pure, Luxe, Sport и Sensory оснащены стандартным передним приводом и доступным интеллектуальным полным приводом, в то время как QX50 Autograph доступен только с полным приводом.

Под капотом Infiniti QX50 установлен 2-литровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 268 л.с. и 298 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с коробкой передач Xtronic, которая обеспечивает соответствие оборотов при понижении передачи и стандартные подрулевые переключатели. На QX50 Autograph дополнительные усовершенствования трансмиссии дают QX50 возможность буксировать до 1360 кг при надлежащем оснащении.

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Фото: Infiniti