Новый Ford Mustang получил 500-сильную версию Dark Horse | АВТОСТАТ

Новый Ford Mustang получил 500-сильную версию Dark Horse

0

Новый Ford Mustang получил 500-сильную версию Dark Horse

Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля
Все опросы

Компания Ford представила флагманскую модификацию спорткара Mustang нового поколение – исполнение Dark Horse.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль, доступный в кузове купе, оснащен доработанным 5-литровым двигателем V8. 500-сильный мотор сочетается с 6-ступечатой механической коробкой передач Tremec, которую за доплату можно заменить 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Версия Dark Horse отличается улучшенной системой охлаждения двигателя, коробки передач и тормозов, имеет усиленные тормоза Brembo, перенастроенную подвеску и повышенную за счет дополнительных усилителей жесткость кузова.

Визуально флагманскую модификацию спорткара Mustang можно отличить по черному декору кузова, более агрессивному аэродинамическому обвесу с развитым антикрылом, а дополнительно спорткар можно оснастить углепластиковыми колесными дисками.

Новый Ford Mustang получил 500-сильную версию Dark Horse

Отличия Dark Horse в интерьере сводятся к новому рулю, переработанной графике цифровой панели приборов, а также синим акцентам в отделке. Версия с «механикой» также имеет титановый набалдашник коробки передач, напечатанный на 3D-принтере.

Клиентам будут доступны также версия Mustang Dark Horse S, которые созданы специально для трек-дней и отличаются подготовкой к эксплуатации на гоночной трассе. У модификаций облегчен кузов, установлен каркас безопасности, гоночные сиденья с многоточечными ремнями, систему пожаротушения, электронику для телеметрии и другое оборудование.

Новый Ford Mustang получил 500-сильную версию Dark Horse

Исполнение Mustang Dark Horse R дополнительно к оснащению модификации Dark Horse S имеет усиленный кузов, гоночные колеса и покрышки, а также спортивный бензобак, но при этом модель не омологирована для участия в профессиональных гонках.

Напомним, премьера нового поколения Ford Mustang состоялась в сентябре 2022 года в рамках международного автосалона в Детройте.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Ford

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиспецверсииfordford mustang

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно