Новый Ford Mustang получил 500-сильную версию Dark Horse

Компания Ford представила флагманскую модификацию спорткара Mustang нового поколение – исполнение Dark Horse.
Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль, доступный в кузове купе, оснащен доработанным 5-литровым двигателем V8. 500-сильный мотор сочетается с 6-ступечатой механической коробкой передач Tremec, которую за доплату можно заменить 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Версия Dark Horse отличается улучшенной системой охлаждения двигателя, коробки передач и тормозов, имеет усиленные тормоза Brembo, перенастроенную подвеску и повышенную за счет дополнительных усилителей жесткость кузова.
Визуально флагманскую модификацию спорткара Mustang можно отличить по черному декору кузова, более агрессивному аэродинамическому обвесу с развитым антикрылом, а дополнительно спорткар можно оснастить углепластиковыми колесными дисками.
Отличия Dark Horse в интерьере сводятся к новому рулю, переработанной графике цифровой панели приборов, а также синим акцентам в отделке. Версия с «механикой» также имеет титановый набалдашник коробки передач, напечатанный на 3D-принтере.
Клиентам будут доступны также версия Mustang Dark Horse S, которые созданы специально для трек-дней и отличаются подготовкой к эксплуатации на гоночной трассе. У модификаций облегчен кузов, установлен каркас безопасности, гоночные сиденья с многоточечными ремнями, систему пожаротушения, электронику для телеметрии и другое оборудование.
Исполнение Mustang Dark Horse R дополнительно к оснащению модификации Dark Horse S имеет усиленный кузов, гоночные колеса и покрышки, а также спортивный бензобак, но при этом модель не омологирована для участия в профессиональных гонках.
Напомним, премьера нового поколения Ford Mustang состоялась в сентябре 2022 года в рамках международного автосалона в Детройте.
Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».
Фото: Ford