Новый Ford Mustang получил 500-сильную версию Dark Horse

Компания Ford представила флагманскую модификацию спорткара Mustang нового поколение – исполнение Dark Horse. Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль, доступный в кузове купе, оснащен доработанным 5-литровым двигателем V8. 500-сильный мотор сочетается с 6-ступечатой механической коробкой передач Tremec, которую за доплату можно заменить 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Версия Dark Horse отличается улучшенной системой охлаждения двигателя, коробки передач и тормозов, имеет усиленные тормоза Brembo, перенастроенную подвеску и повышенную за счет дополнительных усилителей жесткость кузова. Визуально флагманскую модификацию спорткара Mustang можно отличить по черному декору кузова, более агрессивному аэродинамическому обвесу с развитым антикрылом, а дополнительно спорткар можно оснастить углепластиковыми колесными дисками.

Отличия Dark Horse в интерьере сводятся к новому рулю, переработанной графике цифровой панели приборов, а также синим акцентам в отделке. Версия с «механикой» также имеет титановый набалдашник коробки передач, напечатанный на 3D-принтере. Клиентам будут доступны также версия Mustang Dark Horse S, которые созданы специально для трек-дней и отличаются подготовкой к эксплуатации на гоночной трассе. У модификаций облегчен кузов, установлен каркас безопасности, гоночные сиденья с многоточечными ремнями, систему пожаротушения, электронику для телеметрии и другое оборудование.