Ford представил спорткар Mustang нового поколения

Компания Ford в рамках автосалона в Детройте представила новое, седьмое по счету поколение спорткара Mustang. Стоимость новинки будет объявлена ближе к старту продаж, который намечен на лето 2023 года.

Как пишет «Газета.Ru», новый Ford Mustang будет предлагаться в кузовах купе и кабриолет. Внешне модель отличается более тонкими светодиодными фарами, двойными воздухозаборниками в передней решетке, а также 19-дюймовыми многоспицевыми легкосплавными дисками и тормозами Brembo.

В салоне нового Ford Mustang на передней панели установлены два планшета. Один представляет собой 12,4-дюймовую цифровую приборную панель, а другой – 13,2-дюймовый экран фирменной информационно-развлекательной системы Ford SYNC4. Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в машине предусмотрено беспроводное зарядное устройство для смартфонов.