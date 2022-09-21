Honda раскрыла внешность Pilot нового поколения | АВТОСТАТ

Honda раскрыла внешность Pilot нового поколения

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Honda раскрыла внешность Pilot нового поколения

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Компания Honda раскрыла внешность кроссовера Pilot нового поколения, который ожидается  этой осенью. Причем одновременно с обычной версией будет представлен вариант TrailSport, который окажется самой «внедорожной» моделью в гамме.

Как пишет портал Motor.ru, уже «в базе» Pilot TrailSport положены шины AT, стальная защита днища, а также перенастроенные под бездорожье подвеска и полноприводная трансмиссия. Разумеется, без особого декора тоже не обойдется: на фотографиях видны шильдики TrailSport и черные акценты по всему кузову.

По неофициальным данным, новый Honda Pilot сохранит связку из двигателя V6, 9-диапазонного «автомата и полного привода i-VTM4. Это одна из версий системы SH-AWD с «бортовыми» пакетами фрикционов, благодаря которым вся тяга, идущая на заднюю ось, может распределяться в пользу одного из колес.

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Фото: Honda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкроссоверыhondahonda pilot

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