Компания Audi заменит спорткар R8 электромобилем, который станет флагманским электромобилем бренда. По данным издания Autocar, в основу модели ляжет либо платформа SSP Sport, либо платформа от будущих электрических спорткаров Porsche. Новинка, в которой найдут воплощение наработки от гоночных автомобилей, станет самым мощным электромобилем в линейке Audi.

Как пишет газета «Коммерсант», новый спорткар получит особый дизайн кузова и новое имя, поскольку электромобиль станут позиционировать не как следующее поколение Audi R8. Электромобиль окажется абсолютно новым представителем модельной линейки со своим обозначением.

Сроки премьеры электромобиля Audi не названы, но выпуск текущей генерации Audi R8 должен завершиться в конце 2023 года. Напомним, с момента дебюта в 2006 году спорткар сменил два поколения.

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Фото: Audi