Kia Sorento получил «черную» спецверсию в России

Российские дилеры Kia начали продажи кроссовера Sorento в новой спецверсии Black Edition. Рекомендованная цена новинки составляет 4 млн 629 тыс. 900 рублей, однако реальная стоимость у дилеров окажется выше, учитывая, что речь идет об ограниченной партии примерно из 190 автомобилей, выпущенных минувшим летом на калининградском «Автоторе».

Как пишет издание «Авторевю», Kia Sorento в версии Black Edition отличает обильный черный декор: в этот цвет окрашены рейлинги на крыше, молдинги вокруг боковых стекол, накладки на передних крыльях, 20-дюймовые колеса и другие элементы. При этом на выбор доступны все имеющиеся у Sorento цвета кузова. А в салоне – черный потолок, темная обивка сидений и металлические накладки на педали.

В оснащение версии Black Edition, которое соответствует комплектации Premium, входят три ряда сидений, кожаный салон, электропривод и вентиляция передних сидений, панорамная крыша, виртуальные приборы, аудиосистема Bose и др. «Черные» кроссоверы предложены только с базовым атмосферным бензиновым двигателем 2.5 MPI (179 л.с.), который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Напомним, продажи Kia Sorento четвертого поколения стартовали на российском рынке в октябре 2020 года. Это первая модель бренда, созданная на новой платформе N3, которая разработана специально для среднеразмерных автомобилей. Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.

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Фото: Kia