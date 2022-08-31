EXEED представил серийный купе-кроссовер AtlantiX, который появится в России

Премиальная марка EXEED представила серийную версию купе-кроссовера AtlantiX, который на китайском рынке будет продаваться под названием Yaoguang. Стоимость новинки будет объявлена в ближе к старту продаж, который состоится уже в сентябре. На российском рынке продажи EXEED AtlantiX начнутся в следующем году.

Как пишет портал Autonews.ru, в модельном ряду EXEED новый купе-кроссовер займет место между TXL и VX. В отличии от концепта серийный автомобиль оборудован обычными дверьми (у прототипа они открывались против хода движения). Также внешний вид новинки отличают решетка радиатора с ячеистым узором, «скрытые» дверные ручки, рельефный капот и узкая оптика.

Технические характеристики EXEED AtlantiX пока не известны. По предварительным данным, в продажу новинка поступит с 2-литровым бензиновым турбомотором, который будет работать совместно с 8-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. Также ожидается премьера и гибридной модификации AtlantiX.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо нового купе-кроссовера в будущем году в российской линейке EXEED может появиться седан, подробности о котором пока не раскрываются

На сегодняшний день модельный ряд EXEED включает среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный семиместный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, и все они продаются в том числе на российском рынке. По итогам семи месяцев 2022 года в России было куплено 4806 автомобилей EXEED, что в 3,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», самой популярной моделью EXEED на российском рынке является среднеразмерный кроссовер TXL, на котором остановили свой выбор 1916 покупателей.

Какие модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: EXEED