Новый Land Rover Defender получил версию Trophy

В память о легендарных соревнованиях Camel Trophy, которые проходили в разных уголках Земли и прославили автомобили Land Rover, подразделение британской марки в Северной Америке выпустило ограниченную версию современного Land Rover Defender. Исполнение Trophy Edition вслед за 5-дверным Defender 110 получил и короткий, 3-дверный, вариант Defender 90.
Как пишет портал Motor.ru, за основу взят серийный автомобиль в комплектации P400 X-Dynamic SE и никаких технических отличий новинка не имеет – под капотом установлен 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый бензиновый мотор мощностью 400 л.с. и 500 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, двухступенчатой раздаточной коробкой передач и полным приводом.
В базовую комплектацию Defender Trophy Edition включены пневматическая подвеска, внедорожный и климатический пакеты, мультимедийная система Pivi Pro с сенсорным дисплеем диагональю 11,4 дюйма, доступные для других версий за доплату.
Особенностью нового исполнения стали дополнительная защита бамперов, экспедиционный багажник на крыше с раскладной лестницей, подготовка для установки лебёдки, брызговики, встроенный воздушный компрессор, резиновые коврики в салоне и багажнике. Визуально Defender Trophy Edition отличается желто-черной окраской кузова, расширенным черным декором и многочисленными логотипами спецверсии.
Стоимость Defender Trophy Edition, который уже поступил в продажу, составляет от 95 тыс. долларов. Всего будет выпущено 250 таких внедорожников (220 для США и 30 – для Канады), владельцы которых смогут принять участие в однодневном внедорожном приключении Defender Trophy Competition. Экипаж-победитель отправится в Великобританию на Classic Land Rover Trophy Competition в 2023 году.
Во сколько обходится содержание Land Rover (и не только) в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».
Фото: Land Rover