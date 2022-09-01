Новый Land Rover Defender получил версию Trophy

В память о легендарных соревнованиях Camel Trophy, которые проходили в разных уголках Земли и прославили автомобили Land Rover, подразделение британской марки в Северной Америке выпустило ограниченную версию современного Land Rover Defender. Исполнение Trophy Edition вслед за 5-дверным Defender 110 получил и короткий, 3-дверный, вариант Defender 90.

Как пишет портал Motor.ru, за основу взят серийный автомобиль в комплектации P400 X-Dynamic SE и никаких технических отличий новинка не имеет – под капотом установлен 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый бензиновый мотор мощностью 400 л.с. и 500 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, двухступенчатой раздаточной коробкой передач и полным приводом.

В базовую комплектацию Defender Trophy Edition включены пневматическая подвеска, внедорожный и климатический пакеты, мультимедийная система Pivi Pro с сенсорным дисплеем диагональю 11,4 дюйма, доступные для других версий за доплату.