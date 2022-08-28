Стали известны самые популярные модели Renault в июле 2022 года

По итогам июля в России было куплено 1780 автомобилей Renault, что на 84,7% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За семь месяцев 2022 года объем рынка французской марки составил 33514 машин (-58,7%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Самой популярной моделью Renault на российском рынке в июле стал седан Logan с показателем 613 автомобилей (-78,2%). Второе место занял компактный кроссовер Renault Duster, на котором остановили свой выбор 523 покупателя (-85,6%). Третий результат показал хэтчбек Renault Sandero – 335 купленных машин (-84,5%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован в «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Во сколько обходится содержание автомобилей Renault (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: КЛЮЧАВТО

