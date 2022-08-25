Porsche представил новое поколение спорткара 911 GT3 RS

Компания Porsche представила новое поколение спорткара 911 GT3 RS – модель в кузове 992. В продаже на европейском рынке новинка появится до конца 2022 года. Стоимость Porsche 911 GT3 RS составит от 230 тыс. евро.

Как пишет газета «Коммерсант», под капотом автомобиля, в котором использованы наработки от гоночных 911 RSR и 911 GT3 R, установлен 4-литровый 6-цилиндровый оппозитный мотор мощностью 525 л.с. Двигатель сочетается с модернизированной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач PDK.

Купе получило переработанную подвеску с регулируемыми по сжатию-отбою амортизаторами, усиленные тормозные механизмы, настраиваемый задний дифференциал, а также новую систему охлаждения, которая позволила реализовать агрессивный аэродинамический обвес.