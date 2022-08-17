Audi представила обновленный седан A6

Компания Audi представила в Китае рестайлинговый седан Audi A6. Нынешнее семейство в строю с 2018 года, а в Поднебесной выпускается длиннобазная четырехдверка Audi A6 L, которую сейчас и обновили в первую очередь.

Как пишет издание «Авторевю», рестайлинг получился совсем легким: кузовные панели и светотехника остались нетронутыми, изменено только пластиковое оперение – бамперы, решетка радиатора и накладки. Как и прежде, помимо базовой версии, предложен «спортивный» вариант S line, и такая «шестерка» теперь имеет «шахматный» декор радиаторной решетки, на которой чередуются темные и светлые секции. Также изменен дизайн колес, дополнена палитра цветов кузова.

В салоне, прежде всего, пересмотрены материалы отделки: передняя панель стала «мягче», некоторые второстепенные кнопки и переключатели обрели хромированный декор. И спереди, и на втором ряду теперь установлены современные разъемы USB Type-C. А подушка заднего дивана стала на 30 мм длиннее и на 60 мм шире.