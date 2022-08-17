Audi представила обновленный седан A6

Компания Audi представила в Китае рестайлинговый седан Audi A6. Нынешнее семейство в строю с 2018 года, а в Поднебесной выпускается длиннобазная четырехдверка Audi A6 L, которую сейчас и обновили в первую очередь.
Как пишет издание «Авторевю», рестайлинг получился совсем легким: кузовные панели и светотехника остались нетронутыми, изменено только пластиковое оперение – бамперы, решетка радиатора и накладки. Как и прежде, помимо базовой версии, предложен «спортивный» вариант S line, и такая «шестерка» теперь имеет «шахматный» декор радиаторной решетки, на которой чередуются темные и светлые секции. Также изменен дизайн колес, дополнена палитра цветов кузова.
В салоне, прежде всего, пересмотрены материалы отделки: передняя панель стала «мягче», некоторые второстепенные кнопки и переключатели обрели хромированный декор. И спереди, и на втором ряду теперь установлены современные разъемы USB Type-C. А подушка заднего дивана стала на 30 мм длиннее и на 60 мм шире.
Медиасистема в целом прежняя, но у нее появился модуль связи 5G, который, помимо прочего, позволяет обмениваться данными с другими автомобилями и с дорожной инфраструктурой. Для китайских Audi это новинка, хотя в Европе компания начала внедрять эту опцию ранее.
В моторной гамме без принципиальных изменений. Базовая турбочетверка 2.0 TFSI предложена в вариантах мощностью 190 и 245 л.с. (прежде было 190 и 224 л.с.) и оснащена 12-вольтовым стартер-генератором. Турбомотор V6 3.0 TFSI имеет 48-вольтовый стартер-генератор и выдает 340 л.с. Все версии оснащены 7-ступенчатым «роботом» S tronic с двумя сцеплениями, полный привод quattro ultra – опция для 245-сильных машин и стандартное оснащение для 340-сильных.
Также в китайской гамме впервые появился подзаряжаемый гибрид Audi A6 L 55 TFSI e quattro, хотя в Европе такие силовые установки ставят на «шестерки» с 2019 года. Двухлитровая турбочетверка (252 л.с.) и электродвигатель (143 л.с.) в пике выдают до 367 л.с. Литий-ионный тяговый аккумулятор CATL имеет емкость 14,1 кВт-ч, полного заряда должно хватить на 54 км пробега в электрическом режиме. Дизельных модификаций в местной гамме нет.
В Китае обновленные седаны Audi A6 L уже доступны для заказа по цене от 63 тыс. долларов. А дебют рестайлинговой гаммы в Европе должен состояться совсем скоро.
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Фото: autohome.com.cn