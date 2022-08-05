Марка Dacia представила фургон на базе кроссовера Duster, который внешне ничем не отличается от пассажирской версии за исключением тонированного заднего остекления. У первой генерации «Дастера» была аналогичная коммерческая модификация, но с полностью закрытыми стеклами.

Как пишет «Российская газета», в салоне автомобиля отсутствует второй ряд сидений – на его месте плоский пол с деревянным основанием. Правда, в списках опции значится кресло. Грузовое отделение имеет объем 1623 литра и отделено от кабины сеткой. Длина багажника – 1792 мм, ширина – 1247 мм, высота – 917 мм. Полезная нагрузка составляет 503 кг.

Dacia Duster Commercial предложен с 90-сильным бензиновым двигателем 1.0 TCe в сочетании с механической коробкой передач, а также 1.3 TCe мощностью 150 л.с. и вариатором. Эти версии переднеприводные: система 4х4 доступна для «Дастера» со 115-сильным дизелем.