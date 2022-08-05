Марка Dacia представила фургон на базе кроссовера Duster, который внешне ничем не отличается от пассажирской версии за исключением тонированного заднего остекления. У первой генерации «Дастера» была аналогичная коммерческая модификация, но с полностью закрытыми стеклами.
Как пишет «Российская газета», в салоне автомобиля отсутствует второй ряд сидений – на его месте плоский пол с деревянным основанием. Правда, в списках опции значится кресло. Грузовое отделение имеет объем 1623 литра и отделено от кабины сеткой. Длина багажника – 1792 мм, ширина – 1247 мм, высота – 917 мм. Полезная нагрузка составляет 503 кг.
Dacia Duster Commercial предложен с 90-сильным бензиновым двигателем 1.0 TCe в сочетании с механической коробкой передач, а также 1.3 TCe мощностью 150 л.с. и вариатором. Эти версии переднеприводные: система 4х4 доступна для «Дастера» со 115-сильным дизелем.
В базовой комплектации Essential коммерческая версия Dacia Duster имеет светодиодные ДХО, рейлинги, бамперы в цвет кузова, электростеклоподъёмники, кондиционер, стальные 16-дюймовые колёсные диски. В более дорогой версии Expression появляются мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, противотуманные фары, камера заднего вида, датчики парковки, 16-дюймовые легкосплавные колёса, подлокотник, руль в кожаной отделке, кресло водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой.
Цены на Dacia Duster Commercial в Великобритании начинаются от 13995 фунтов стерлингов, что составляет порядка 1 млн рублей по текущему курсу. Первые поставки запланированы на четвертый квартал этого года.
Есть ли у россиян шансы купить эту модель, к примеру, путем параллельного импорта? Об этом можно узнать в ходе форума автобизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты», который в настоящее время проводит агентство «АВТОСТАТ». Его онлайн-трансляция доступна по ссылке.
Фото: Dacia