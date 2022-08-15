Cadillac показал прототип электромобиля Celestiq

Компания Cadillac показала прототип флагманского электромобиля Celestiq, серийный вариант которого дебютирует до конца года. Производство новинки начнется в 2023 году, причем электромобиль будут собирать ограниченным тиражом с использованием ручной работы.

Как пишет газета «Коммерсант», дизайн модели выполнен в стилистике серийного электромобиля Cadillac Lyriq, а некоторые элементы отсылают к довоенному Cadillac V-16 и Cadillac Eldorado Brougham 1957 года. Технические характеристики новинки не раскрываются – известно лишь, что построен электромобиль на платформе Ultium.

Салон Celestiq получил четыре раздельных кресла и несколько экранов: 55-дюймовый дисплей во всю ширину передней панели, два дисплея около передних дверей для камер заднего вида и два отдельных экрана мультимедиа для задних пассажиров. Кроме того, электромобиль получит панорамную крышу с системой затемнения, степень прозрачности которой можно регулировать для каждого из пассажиров отдельно. Также модель оснастят автопилотом Ultra Cruise нового поколения.