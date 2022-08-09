Рынок новых автобусов в июле снизился на 20%

За июль 2022 года в России было куплено 904 новых автобуса. Это на 20% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, и всего на 1% ниже результата июня. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Эксперты также отмечают, что 62% купленных в июле новых автобусов были отечественного происхождения, а 22,5% рынка пришлось на продукцию белорусского автопрома.

Марочный рейтинг возглавляет российский бренд PAZ, объем которого составил 303 экземпляра – на 40% меньше, чем в июле 2021-го. На второе место вышел белорусский MAZ с результатом 203 единицы (рост в 10,7 раза). Далее следуют отечественный Volgabus (88 шт.) и китайский Yutong (81 шт.; рост почти в 4 раза). Замыкает пятерку лидеров отечественный LIAZ с результатом 61 экземпляр (-64%).

В модельном рейтинге лидирует PAZ 3204, который в июле разошелся тиражом в 149 единиц. Белорусский MAZ 203 сумел занять второе место с результатом 105 купленных автобусов. На третьем месте находится его «товарищ по конвейеру» – MAZ 206 (98 шт.) А вот PAZ 3205 опустился на четвертую строчку рейтинга, его результат – 94 экземпляра. Замыкает ТОП-5 моделей Volgabus 4298, приобретенный в количестве 78 единиц.

Эксперты также подсчитали, что по итогам 7 месяцев 2022 года в РФ было куплено 7219 новых автобусов, что на 1% больше, чем в январе – июле 2021 года. При этом 121 экземпляр из них составили электробусы (1,7% рынка).

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Фото: bus.ru