Новый купе-кроссовер EXEED AtlantiX появится в России

Премиальная марка EXEED подтвердила появление на российском рынке нового купе-кроссовера AtlantiX, который недавно был представлен в Китае и с ноября будет выпускаться серийно на заводе Chery Automobile Qingdao. О сроках начала продаж новинки в нашей стране и о комплектациях для российского рынка будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Предположительно запуск нового купеобразного кроссовера EXEED AtlantiX, который займет место между моделями TXL и VX, состоится в 2023 году. Что касается экстерьера, боковая форма AtlantiX имеет плавные очертания, а четкие линии задней части создают силуэт внедорожника-купе. Дизайн интерьера выдержан в минималистичном стиле, а в качестве основных цветов выбраны черный, серый и древесный. В салоне автомобиля установлены четыре независимых сиденья обтекаемой формы, задние кресла разделены широким тоннелем. Светодиодная подсветка, проходящая через всю переднюю панель, напоминает греческий символ «сигма». Главным акцентом в интерьере автомобиля является 24,6-дюймовый экран, в последующих серийных автомобилях этот большой экран также будет представлен в виде двойного 12,3-дюймового.

Автомобиль будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 8155, который сможет поддерживать сеть 5G. Также AtlantiX поддерживает систему Super ID (распознающую несколько водителей в одном автомобиле и одного водителя в разных автомобилях). После серийного производства модель получит обновление: в дополнение к функциям интеллектуального вождения с навигацией, интеллектуального автоматического изменения полосы движения, автономной парковки добавится 21 базовая функция ADAS и 11 расширенных функций интеллектуальной помощи водителю. Новый EXEED AtlantiX будет оснащен двигателем 2.0 TGDI с максимальным крутящим моментом 400 Нм и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также новый автомобиль получит адаптивную электромагнитную подвеску CDC, систему полного привода и 7 режимов вождения. Планируется, что позже модель будет представлена в гибридной версии. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры EXEED начали продажи среднеразмерного внедорожника TXL в новой комплектации 2.0 Sport Edition. Стоимость новинки составляет 4 млн 649 тыс. 900 рублей. Новый TXL оснащен 4-цилиндровым двигателем 2 л (197 л.с.) с турбонагнетателем, который развивает 375 Нм крутящего момента уже при 2000 об./мин. Разгон до 100 км/ час занимает 9 секунд. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач SAGW с двумя сцеплениями «мокрого» типа, оснащенной полным приводом. Кроме того, к концу лета в продажу на российском рынке поступит полноразмерный VX с новым цветом салона, а к концу 2022 года ожидается кроссовер LX с новым мотором объемом 1,6 л, роботизированной трансмиссией и полным приводом.