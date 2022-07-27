Nissan представил новый X-Trail для Японии и Европы

Компания Nissan представила новое поколение кроссовера X-Trail в версиях для рынков Японии и Европы, где новинка появится до конца 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль построен на новой версии платформы CMF-C/D с переработанной задней подвеской и модернизированным рулевым управлением. В салоне теперь есть цифровая панель приборов, проекционный дисплей, электронный джойстик коробки передач, новая мультимедийная система, фирменный комплекс ассистентов водителя Safety Shield 360, «полуавтопилот» ProPilot и ряд другого оборудования, включая третий ряд сидений.

Базовым двигателем для нового Nissan X-Trail стал 204-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор с переменной степенью сжатия VC-Turbo, который сочетается с вариатором и передним приводом. Полный привод e-4orce реализован за счет установки отдельного 136-сильного электромотора на задней оси. Также доступен гибридный вариант e-Power, в котором 144-сильный мотор 1.5 VC-Turbo выступает в роли генератора для заряда электромотора, вращающего колеса.