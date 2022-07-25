Changan объявил цены на флагманский кроссовер Uni-K

Компания Changan объявила стоимость и комплектации нового флагманского кроссовера Changan Uni-K, который уже появился у российских дилеров. Новинка предлагается с безальтернативным 2-литровым бензиновым турбомотором собственной разработки, который работает на 92-м бензине и выдает 226 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от Aisin с возможностью ручного переключения. Дополнительно водителю предлагается выбор из трех преднастроенных режимов работы АКП: Standard, Sport и Eco. В зависимости от комплектации, Changan Uni-K будет предложен с передним приводом или полным приводом Nextrac от BorgWarner. Последний имеет три режима работы на выбор: 4WD, Auto и 2WD.

Как пишет издание «Авторевю», начальная комплектация Comfort (от 3 млн 219 тыс. 900 руб.) включает обивку сидений кожей nappa, обогрев всех сидений и лобового стекла, электропривод водительского кресла, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, медиасистему с экраном на 12,3 дюйма, виртуальные приборы, встроенный видеорегистратор, камеры кругового обзора, парктроник, круиз-контроль, электропривод пятой двери, датчики света и дождя, светодиодные фары и 20-дюймовые колеса. При этом подушек безопасности только четыре – фронтальные и боковые для водителя и переднего пассажира.