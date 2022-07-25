Changan объявил цены на флагманский кроссовер Uni-K

Компания Changan объявила стоимость и комплектации нового флагманского кроссовера Changan Uni-K, который уже появился у российских дилеров. Новинка предлагается с безальтернативным 2-литровым бензиновым турбомотором собственной разработки, который работает на 92-м бензине и выдает 226 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от Aisin с возможностью ручного переключения. Дополнительно водителю предлагается выбор из трех преднастроенных режимов работы АКП: Standard, Sport и Eco. В зависимости от комплектации, Changan Uni-K будет предложен с передним приводом или полным приводом Nextrac от BorgWarner. Последний имеет три режима работы на выбор: 4WD, Auto и 2WD.
Как пишет издание «Авторевю», начальная комплектация Comfort (от 3 млн 219 тыс. 900 руб.) включает обивку сидений кожей nappa, обогрев всех сидений и лобового стекла, электропривод водительского кресла, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, медиасистему с экраном на 12,3 дюйма, виртуальные приборы, встроенный видеорегистратор, камеры кругового обзора, парктроник, круиз-контроль, электропривод пятой двери, датчики света и дождя, светодиодные фары и 20-дюймовые колеса. При этом подушек безопасности только четыре – фронтальные и боковые для водителя и переднего пассажира.
В исполнении Luxe (от 3 млн 369 тыс. 900 руб.) добавлены адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, аудиосистема Sony и беспроводная зарядка для гаджетов. А топ-версия Tech (от 3 млн 479 тыс. 900 руб.) дополнительно получила занавески безопасности, расширенные электрорегулировки и вентиляция передних сидений (водительское с памятью), двухслойные стекла передних дверей, контурную подсветку салона, дополнительные электронные ассистенты и колеса диаметром 21 дюйм.
Стоит отметить, что Uni-K – cамый большой кроссовер в модельной гамме Changan. Созданный на основе концепта Vision-V, он был представлен в серийном исполнении под именем Uni-K в ноябре 2020 года. Габариты модели составляют 4865 мм в длину, 1948 мм в ширину, 1695 мм в высоту, колесная база равна 2890 мм. Кроссовер имеет пятиместный салон, объем багажника – 351 литр.
В настоящее время модельный ряд Changan в России включает компактный кроссовер Changan CS35 Plus, полноприводный внедорожник Changan CS75FL и среднеразмерный кроссовер CS55. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за первое полугодие 2022 года в России было куплено 1128 автомобилей Changan, что на 49% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Какие еще модели из КНР могут появиться в нашей стране – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Changan