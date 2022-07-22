В России растут лишь продажи автомобилей сегмента MPV

Падение продаж новых легковых автомобилей затронуло почти все их сегменты, кроме одного. Как удалось выяснить экспертам агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт», рыночный рост наблюдается в сегменте MPV.

Так, объем реализации минивэнов, компактвэнов, кроссвэнов и прочих машин, входящих в данный сегмент, по итогам 1 полугодия 2022 года составил 1786 единиц. И это на 48% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. При этом продажи MPV все равно остаются на очень низком уровне – им принадлежит всего лишь 0,5% российского рынка.

Почти 85% реализованных таких машин пришлось на кроссвэн Kia Carnival (1509 шт.). С большим отставанием от лидера, второе место здесь занимает Toyota Alphard (147 шт.), а замыкает тройку лидеров GAC GN8 (38 шт.).