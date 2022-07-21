Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 полугодии 2022 года

С января по июнь нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 352,1 тыс. единиц, что на 56% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Падение рынка коснулось всех представленных сегментов, причем сильнее всего оно затронуло машины D-класса (-69%). А вот менее других «просела» реализация пикапов – на 23%.

Больше всего по итогам 1 полугодия было продано кроссоверов и внедорожников – 192,4 тыс. штук. Таким образом, на долю сегмента SUV пришлось 54,6% от общего объема российского рынка. Лидерство здесь удерживает кроссовер Hyundai Creta (14 тыс. шт.), за которым расположились LADA Niva (13,8 тыс. шт.) и Renault Duster (11,5 тыс. шт.).

Реализация автомобилей сегмента В, который является вторым по объемам на нашем рынке, за 6 месяцев составила 113,7 тыс. штук. Это соответствует доле в 32,3%, т.е. это каждая третья проданная машина. Первое место среди них занимает семейство LADA Vesta, объем реализации которого равен 23,7 тыс. штук. Далее идет еще одно отечественное семейство – LADA Granta (22,1 тыс. шт.). замыкает тройку лидеров Kia Rio (19,7 тыс. шт.).

На долю этих двух сегментов приходится 87% российского рынка, соответственно на все остальные – только 13%. При этом ни у одного из «мелких» сегментов доля рынка не достигает и 4%. Их объемы продаж, динамика, а также наиболее популярные модели, представлены на картинке.

Более подробная информация об итогах 1 полугодия содержится в новом продукте – «РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК в цифрах и графиках. Продажи. Парк. Производство», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».