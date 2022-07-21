Внедорожники Tank нацелились на премиум-сегмент в России

В России в ближайшем будущем может появиться новый бренд бизнес-внедорожников Tank, для которого будет создана собственная дилерская сеть. Об этом порталу Autonews.ru заявил заместитель директора департамента стратегии, планирования и управления продуктом «Хавейл Моторс Рус» Александр Зубик, добавив, что о ценовом позиционировании моделей Tank говорить пока рано.

Напомним, что марка Tank недавно «отпочковалась» от бренда Wey, который в свою очередь принадлежит Great Wall (в эту семью входит и Haval). Под маркой Tank предполагается продавать премиальные, но «брутальные» внедорожники. Что подразумевает не только качественные материалы отделки салона, но и премиальный уровень стандартов обслуживания.

Какие модели Tank могут появиться на нашем рынке, не раскрывается, однако ранее в России были запатентованы уже три внедорожника этого суббренда. Скорее всего, выход «Танков» на российский рынок начнется с модели Tank 300. Это относительно небольшой внедорожник в стиле американских Jeep Wrangler и Ford Bronco. В его основе здесь традиционная лонжеронная рама, позаимствованная у известного в России Haval H9. Правда, «трехсотка» компактнее: от бампера до бампера здесь 4760 мм вместо 4850, а расстояние между осями уменьшилось на 50 мм до итоговых 2750. Справляться с бездорожьем Tank 300 помогают подключаемый полный привод с понижающим рядом, неразрезной задний мост, блокировки переднего и заднего дифференциалов, клиренс в 224 мм. Машина оснащается 2-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 227 л.с., работающей вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.