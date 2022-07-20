Volkswagen представил пикап Amarok нового поколения

Компания Volkswagen официально представила пикап Amarok второго поколения, который поступит в продажу до конца года. Основными рынками для него станут Австралия, Новая Зеландия, Африка, Ближний Восток и Европа, а производство будет налажено в Южной Африке. В Volkswagen рассчитывают, что новый Amarok станет популярнее первого поколения модели, которая разошлась тиражом более 830 тыс. экземпляров, пишет портал Autonews.ru. Пикап Volkswagen Amarok второй генерации стал на 96 мм длиннее предшественника (теперь 5350 мм), а колесная база выросла и вовсе на 173 мм (до 3270 мм). Лучше стали и внедорожные возможности: например, теперь глубина преодолеваемого брода 800 мм, хотя раньше было 500 мм. Выпускаться автомобиль будет в двух вариантах: с четырехдверной двойной кабиной (DoubleCab) и с двухдверной одинарной кабиной (SingleCab).

Новый Amarok в компании Volkswagen позиционируют как пикап премиум-класса. Поэтому в салоне можно увидеть большие красивые экраны диагональю от 8 до 12 дюймов – в зависимости от комплектации. Кроме того, автомобиль оснащается музыкальной системой Harman Kardon, электрической регулировкой кресел и пр. Благодаря увеличению колесной базы и длины, грузовые возможности пикапа также выросли. Например, модель с одинарной кабиной может вместить сразу два европоддона, а максимальная полезная нагрузка выросла до 1,6 т.