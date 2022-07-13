В России появится премиальный китайский электромобиль Dongfeng Voyah Free

Китайский премиальный бренд Dongfeng Voyah планирует выйти на российский рынок уже в 2023 году с электрическим кроссовером Free, пишет РИА Новости. Стоимость электрокара оценивается 52,7 тыс. долларов, что по нынешнему курсу составляет более 3,1 млн рублей.

Длина электрического кроссовера составляет 4905 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1660 мм. Максимальная скорость – 200 км/ч, при этом до «сотни» он способен разогнаться за 4,5 секунды.

На китайском рынке продается электромобиль с тремя силовыми установками. В первом варианте представлен только электродвигатель на задней оси с мощностью 347 л.с. Без подзарядки он способен проехать 505 км. Во втором варианте добавлен еще один электрический мотор, который вращает передние колеса. Мощность такого автомобиля увеличена до 694 л.с., но запас хода уменьшился до 475 км. Третий вариант – гибрид с 1,5-литровым двигателем. Он помогает пополнять энергозапас батареи. Такой вариант Dongfeng Voyah Free проедет до 860 км без подзарядки и заправки.