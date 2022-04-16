Китайские внедорожники Tank скоро пополнят российский рынок

В последние месяцы новинки, которые появляются на нашем авторынке, в основном представлены китайскими брендами. Подтверждение о том, что готовится очередная китайская премьера, было получено на официальном мероприятии Great Wall Motors в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
И если раньше мы только догадывались о том, что в Россию могут прибыть китайские «танки» (такие слухи начали ходить после того, как Great Wall начал активно получать сертификации на свои Tank в Роспатенте), теперь эти планы озвучило официальное лицо - глава ближневосточного отделения компании Great Wall Motors Сюй Хуаньчжи.
Выступая в Эр-Рияде, где состоялся международный дебют бренда Tank, Сюй Хуаньчжи рассказал, что Ближний Восток - это только первая остановка в глобальной стратегии развития Tank, а далее в планах - рынки Австралии, России и стран Юго-Восточной Азии.
Ранее портал китайские автомобили.рф рассказывал, как строится модельный ряд бренда Tank. У Tank есть два условных семейства: «Механические звери» и «Роскошные флагманы». Под первым выпускаются брутальные внедорожники, без особых претензий на роскошь, а вот второе семейство - это, как правило, максимальное «лакшери». Например, Tank 700 в этом плане претендует на некую альтернативу «Гелендвагену».
Какие «танки» следует ожидать у нас в России? Любые. Но, вероятно, одним из первых к нам в страну и, возможно, на тульский конвейер попадет Tank 300. Во-первых, потому, что его сертифицировали в нашей стране одним из первых - еще в августе прошлого года его изображения появились в открытой базе Роспатента. Во-вторых, китайцы даже привозили модель на показ на конференцию дилеров в Сочи. Судя по документам сертификации, Tank 300 - это рамный довольно крупный полноприводный внедорожник.
Его длина составляет 4760 мм, колесная база - 2750 мм. Дорожный просвет - 224 мм (для сравнения - у нашего «Патриота» меньше, всего 210 мм), углы въезда и съезда - 33 и 34 градуса соответственно. Справляться с бездорожьем «Танку» помогает понижающий ряд, а также блокировка переднего и заднего дифференциала. У Tank 300 турбированный двигатель объемом 2 л мощностью 227 л.с. Силовой агрегат дополнен 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF. Внешне модель напоминает Suzuki Jimny, у внедорожника высокая посадка, большие бамперы, оптика округлой формы.
К нам в страну также могут привезти Tank 500 - это еще более крупный внедорожник, его сравнивают с Toyota Land Cruiser 300. У него бензиновой двигатель объемом 3 л с двумя турбонагнетателями, мощность - 354 л.с. В комплект к такому двигателю идет 9-ступенчатая АКП. Дорожный просвет так же, как у Tank 300, составляет 224 мм. Известно, что автомобиль способен преодолевать брод глубиной 80 см.
Напомним, что в китайской линейке «танков» есть и другие внедорожники - Tank 700, Tank 800. С учетом нынешней геополитической ситуации в России и мире у них у всех довольно высокие шансы попасть на наш авторынок.
Во сколько обходится содержание китайского внедорожника (и не только) - можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».
Фото: китайские автомобили.рф