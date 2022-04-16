Китайские внедорожники Tank скоро пополнят российский рынок

В последние месяцы новинки, которые появляются на нашем авторынке, в основном представлены китайскими брендами. Подтверждение о том, что готовится очередная китайская премьера, было получено на официальном мероприятии Great Wall Motors в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

И если раньше мы только догадывались о том, что в Россию могут прибыть китайские «танки» (такие слухи начали ходить после того, как Great Wall начал активно получать сертификации на свои Tank в Роспатенте), теперь эти планы озвучило официальное лицо - глава ближневосточного отделения компании Great Wall Motors Сюй Хуаньчжи.

Выступая в Эр-Рияде, где состоялся международный дебют бренда Tank, Сюй Хуаньчжи рассказал, что Ближний Восток - это только первая остановка в глобальной стратегии развития Tank, а далее в планах - рынки Австралии, России и стран Юго-Восточной Азии.

Ранее портал китайские автомобили.рф рассказывал, как строится модельный ряд бренда Tank. У Tank есть два условных семейства: «Механические звери» и «Роскошные флагманы». Под первым выпускаются брутальные внедорожники, без особых претензий на роскошь, а вот второе семейство - это, как правило, максимальное «лакшери». Например, Tank 700 в этом плане претендует на некую альтернативу «Гелендвагену».