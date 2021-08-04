Great Wall запатентовал внедорожник Tank 300 в России

Китайский концерн Great Wall запатентовал в России внешность нового рамного внедорожника Tank 300, который был анонсирован на российском рынке еще весной 2021 года. Теперь изображения автомобиля появились в открытой базе Роспатента, сообщает портал Autonews.ru. Сроки появления Tank 300 в нашей стране официально пока не называют. По данным источников, новинка может встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Под новой маркой Tank корпорация Great Wall будет продавать полноценные рамные внедорожники, тогда как бренду Haval оставят массовые кроссоверы. Российская премьера модели с индексом «300» состоялась в середине весны нынешнего года, когда автомобили были показаны на специальном мероприятии в Сочи для дилеров.

Внешне Tank 300, имеющий рамную конструкцию, напоминает классические внедорожники вроде Ford Bronco или Suzuki Jimny. Китайская модель имеет высокую посадку, массивные расширители колесных арок, большие бамперы, а также оптику круглой формы.

Под капотом внедорожника установлена 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 227 л.с., которая работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Справляться с бездорожьем WEY Tank помогает понижающий ряд, а также блокировка переднего и заднего дифференциала.

В Китае в список доступного оснащения автомобиля входит виртуальная приборная панель, информационно-развлекательный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Кстати, недавно китайский концерн Great Wall запустил серийное производство большого внедорожника Tank 600, который составит конкуренцию Toyota Land Cruiser 300. Официальная премьера новинки состоится в конце августа на автосалоне в китайском Чэнду. Вполне возможно, что новый Tank 600 также может добраться до нашей страны.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры Haval реализовали 16235 автомобилей, что в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

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Фото: Great Wall