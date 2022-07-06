ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня 2022 года | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня 2022 года

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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня 2022 года

Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)
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Самой продаваемой моделью в России по итогам июня осталась LADA Granta, чья реализация снизилась на 77% до 3305 автомобилей (год назад в июне было реализовано 14133 шт.). Второй результат показала LADA Vesta - 1767 проданных машин (-85%). Третье место заняла Kia Rio с показателем 1196 автомобилей, что на 81% меньше по сравнению с прошлым годом, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство среди моделей SUV сохранила за собой Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 1012 экземпляров (-86%). Китайский Haval Jolion, который по итогам мая был на 13-й строчке модельного рейтинга, в июне вошел в ТОП-5 с результатом 892 автомобиля (-2%). Эксперты отмечают, что в десятке лидеров у этой модели минимальное падение по итогам месяца. У остальных зафиксировано снижение в диапазоне от 69% до 93%.

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня 2022 года

Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 881 единицу (-84%). На седьмой позиции рейтинга - универсал LADA Largus, реализация которого снизилась на 82% до 705 штук. Восьмое место занимает французский седан Renault Logan, его приобрели в количестве 654 экземпляра, что на 74% меньше, чем годом ранее. На девятом месте - Kia Sportage (611 шт.; -69%). Замыкает июньскую десятку самых продаваемых моделей в России седан Hyundai Solaris с результатом 528 автомобилей. Отметим, что у Solaris - самое большое падение в ТОП-10 (-93%).   

Какие из этих моделей лучше других сохраняют остаточную стоимость, можно узнать здесь.

Фото: LADA, Haval

Источник: АВТОСТАТ

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