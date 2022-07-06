ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня 2022 года

Самой продаваемой моделью в России по итогам июня осталась LADA Granta, чья реализация снизилась на 77% до 3305 автомобилей (год назад в июне было реализовано 14133 шт.). Второй результат показала LADA Vesta - 1767 проданных машин (-85%). Третье место заняла Kia Rio с показателем 1196 автомобилей, что на 81% меньше по сравнению с прошлым годом, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство среди моделей SUV сохранила за собой Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 1012 экземпляров (-86%). Китайский Haval Jolion, который по итогам мая был на 13-й строчке модельного рейтинга, в июне вошел в ТОП-5 с результатом 892 автомобиля (-2%). Эксперты отмечают, что в десятке лидеров у этой модели минимальное падение по итогам месяца. У остальных зафиксировано снижение в диапазоне от 69% до 93%.