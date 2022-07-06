Рынок новых LCV в июне: самые популярные марки и модели

В июне 2022 года в России было куплено 4895 новых легких коммерческих автомобилей (LCV), подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Также эксперты отмечают, что этот показатель на 59% выше майского, но на 64% ниже того, что был в июне 2021 года.

81% купленных в первый месяц лета новых LCV пришелся на отечественные бренды. Безоговорочное лидерство на рынке сохраняет GAZ, доля которого в июне составила 54%. В количественном выражении это 2633 единицы. На втором месте – УАЗ (821 шт., доля – 17%), на третьем – LADA (501 шт., 10%).

Из иномарок лучшим остается американский Ford с результатом 294 автомобиля (доля – 6%), а замыкает ТОП-5 российского рынка LCV в июне французский Peugeot (151 шт., 3%).

Лидером среди моделей здесь по-прежнему остается GAZ Gazelle NEXT, которая в начале лета была приобретена тиражом в 1378 экземпляров. Следующие четыре позиции тоже принадлежат представителям отечественных брендов: УАЗ-3909 (501 шт.), GAZ 3302 (453 шт.), LADA Largus VU (417 шт.), GAZ 2752 (409 шт.).