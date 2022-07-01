Jaguar готовит последний спорткар с двигателем внутреннего сгорания

В следующем году у Jaguar юбилей – 75 лет со дня выпуска первого спортивного автомобиля марки, XK120. Отметить важную дату в британской компании намерены выпуском специальной версии F-Type, которой суждено стать последним спорткаром Jaguar с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщил глава Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре, добавив, что «юбилейный» Jaguar F-Type увидит свет в конце этого года.

После этого компания встанет на путь тотальной электрификации, в рамках которой все нынешние автомобили обзаведутся экологичными двигателями либо исчезнут из модельного ряда, пишет портал Motor.ru. Стратегия электрификации Reimagine, общая для концерна Jaguar Land Rover, должна превратить Jaguar в ведущего производителя роскошных «батарейных» машин с ценником порядка 100 тыс. долларов. С этой целью инженеры компании в ускоренных темпах разрабатывают ультрасовременную универсальную архитектуру для электрокаров: уже скоро начнется испытание первых тестовых мулов на новой «тележке», пообещал Тьерри Боллоре.

Архитектура станет основой для линейки новых моделей с ярким дизайном и передовыми системами. К 2030 году все проданные Jaguar будут электрическими, а у Land Rover доля таких автомобилей по плану должна составить около 60%.

Автомобили Jaguar и Land Rover можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Jaguar Land Rover