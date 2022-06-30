Buick показал роскошный минивэн GL8 Century

Компания Buick показала первый серийный автомобиль в новом стиле – им стал минивэна Buick GL8 Century четвертого поколения для китайского рынка. Новинку назвали в честь легковой модели Century, которую выпускали в США и Китае. Моторная гамма, а также ориентировочная стоимость минивэна пока неизвестны. Однако американский производитель до официальной премьеры все же продемонстрировал дизайн и интерьер будущего автомобиля, пишет портал Motor.ru.

Новый Buick GL8 Century получил фирменный дизайн кузова с узкой передней оптикой, вертикальными светодиодными ходовыми огнями и массивной радиаторной решеткой, установленной с небольшим отрицательным наклоном. Длина минивэна составила 5230 мм при 1980-миллиметровой ширине. Модель будет доступна в нескольких комплектациях. Однако пока производитель продемонстрировал интерьер топовой версии Avenir, которая отличается обивкой сидений из натуральной кожи, перегородкой со встроенным телевизором, а также двумя раздельными креслами в задней части салона.