Рынок электрокаров с пробегом в мае упал на 6%, а с начала года - вырос на 41%

Рынок электромобилей с пробегом в России чувствует себя намного лучше, чем вторичный рынок легковых машин в стране в целом. Так, в мае 2022 года россияне приобрели 621 подержанный электромобиль - это на 6% меньше, чем год назад. Для сравнения: весь вторичный рынок легковых автомобилей в этом месяце снизился на 30%.

Что касается результатов пяти месяцев - здесь ситуация выглядит еще более красноречиво. Так, за январь-май 2022 года поменяли своих владельцев 3913 электромобилей, и это на 41% больше, чем год назад, т.е., динамика положительная. Для сравнения: весь вторичный рынок легковых автомобилей за этот период «ушел в минус», при этом он снизился на 20%. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Более половины рынка б/у электромобилей в январе-мае пришлась на продукцию бренда Nissan. В количественном отношении это около 2,1 тыс. экземпляров. А почти каждый пятый (21,8%) подержанный автомобиль на электротяге был марки Tesla (852 шт.). Порог в 100 экземпляров сумели преодолеть также BMW (159 шт.), Porsche (131 шт.) и Audi (121 шт.).

Самой популярной моделью на вторичном рынке электрокаров остался Nissan Leaf (2076 шт.). Второе место в модельном рейтинге по итогам 5 месяцев заняла Tesla Model 3, которая разошлась тиражом в 398 экземпляров. Далее следуют еще две «Тесла» – Model S (193 шт.) и Model Y (168 шт.). В ТОП-5 также попал BMW i3 (136 шт.).

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» также подробно рассказали о ситуации на рынке новых электромобилей.