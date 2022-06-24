Продажи электромобилей в РФ выросли на 65%

С января по май 2022 года в России было продано 1119 новых электромобилей, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанной на данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), самым популярным электрокаром на рынке новых автомобилей стала американская Tesla Model Y, реализованная в количестве 248 экземпляров.

На втором месте - Tesla Model 3, которую приобрели 211 россиян. Тройку лидеров замкнула премиальная немецкая модель Porsche Taycan (131 шт). В ТОП-5 самых популярных в России вошли также продукты немецкого автопроизводителя Audi - E-Tron (88 шт) и E-Tron Sportback (70 шт). Что касается остального модельного ряда, эксперты заметили, что линейка купленных в нашей стране электромобилей значительно выросла: в январе-мае в нее уже вошли порядка 50 разных моделей, а год назад было не более двух десятков.

Отметим, что рост продаж электромобилей продолжается на фоне сильного падения российского авторынка. По словам директора «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, причина такого роста в следующем: «Сейчас находят своих владельцев и встают на учёт те электрокары, которые были ввезены в конце 2021 года, перед отменой льготной «растаможки». Ежемесячный тренд на снижение уже виден. И в ближайшие месяцы рост продаж электромобилей в России заметно сократится. Напомним, что до 31.12.2021 г. действовали нулевые пошлины на ввоз электромобилей в Россию, а с января 2022 года они ввозятся на общих основаниях».