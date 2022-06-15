Mercedes-Benz показал новое поколение кроссовера GLC

Компания Mercedes-Benz представил новое поколение кроссовера GLC, который выйдет на рынок осенью 2022 года. Позднее появятся купеобразная версия GLC Coupe и «заряженные» варианты AMG.
Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль сохранил прежнюю платформу MRA, но стал при этом длиннее и получил увеличенную колесную базу. В качестве опции впервые доступно полноуправляемое шасси и «прозрачный капот». Усовершенствованы и электронные ассистенты водителя. Доступны спортивное шасси и внедорожный пакет Offroad Engineering, а также пневмоподвеска.
Дизайн нового GLC (доступны варианты внешнего декора Avantgarde Line и AMG Line) выполнен в фирменном стиле современных моделей Mercedes-Benz, а интерьер уницифирован с семейством C-Class как по дизайну, так и по доступному оснащению. Кроссовер оснащается 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедиа MBUX с вертикальным 11,9-дюймовым тачскрином.
На рынок новый Mercedes-Benz GLC выйдет с бензиновыми 2-литровыми (204-сильным у GLC 200 и 258-сильным у GLC 300) двигателями и дизелем (197-сильным 2-литровым у GLC 220 d), которые сочетаются с 23-сильным 48-вольтовым стартер-генератором в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Появятся гибридные версии с 2-литровым бензиновым двигателем и 136-сильным электромотором, встроенным в «автомат» – появятся 313-сильный вариант GLC 300 e и 381-сильный GLC 400 e, а также 335-сильная модификация GLC 300 de на базе 2-литрового дизеля. Гибриды имеют батарею 31,2 кВтч, позволяющую на электротяге проехать до 120 км. Все кроссоверы, независимо от силовой установки, имеют постоянный полный привод 4Matic.
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Фото: Mercedes-Benz