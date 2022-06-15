Mercedes-Benz показал новое поколение кроссовера GLC

Компания Mercedes-Benz представил новое поколение кроссовера GLC, который выйдет на рынок осенью 2022 года. Позднее появятся купеобразная версия GLC Coupe и «заряженные» варианты AMG.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль сохранил прежнюю платформу MRA, но стал при этом длиннее и получил увеличенную колесную базу. В качестве опции впервые доступно полноуправляемое шасси и «прозрачный капот». Усовершенствованы и электронные ассистенты водителя. Доступны спортивное шасси и внедорожный пакет Offroad Engineering, а также пневмоподвеска.

Дизайн нового GLC (доступны варианты внешнего декора Avantgarde Line и AMG Line) выполнен в фирменном стиле современных моделей Mercedes-Benz, а интерьер уницифирован с семейством C-Class как по дизайну, так и по доступному оснащению. Кроссовер оснащается 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедиа MBUX с вертикальным 11,9-дюймовым тачскрином.