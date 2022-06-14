Представлен обновленный седан Peugeot 408 для Китая

Компания Peugeot представила рестайлинговый седан Peugeot 408 для китайского рынка. Модель получила внешность в стиле европейского Peugeot 308, а также полностью новый салон с фирменной архитектурой i-Cockpit.

Как пишет портал Motor.ru, спереди автомобиль отличают узкие фары, «клыки» ходовых огней и решетка радиатора без рамки, в центре которой размещен новый логотип. Сзади – фонари с темной перемычкой. Пока обновленный 408 представлен только в версии с турбомотором 1.6 (170 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Салон у рестайлингового Peugeot 408 создан в рамках фирменной архитектуры i-Cockpit – с виртуальной приборной панелью над рулем и клавишами на центральной консоли. Большинство элементов у модели оригинальные, а вместо миниатюрного рычажка управления трансмиссией сохранен классический рычаг. Центральный дисплей диагональю 12 дюймов – стандартное оснащение.