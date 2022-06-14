Представлен обновленный седан Peugeot 408 для Китая | АВТОСТАТ

Представлен обновленный седан Peugeot 408 для Китая

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Представлен обновленный седан Peugeot 408 для Китая

Экспорт транспортных средств из России в 2022 году
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Компания Peugeot представила рестайлинговый седан Peugeot 408 для китайского рынка. Модель получила внешность в стиле европейского Peugeot 308, а также полностью новый салон с фирменной архитектурой i-Cockpit.

Как пишет портал Motor.ru, спереди автомобиль отличают узкие фары, «клыки» ходовых огней и решетка радиатора без рамки, в центре которой размещен новый логотип. Сзади – фонари с темной перемычкой. Пока обновленный 408 представлен только в версии с турбомотором 1.6 (170 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Салон у рестайлингового Peugeot 408 создан в рамках фирменной архитектуры i-Cockpit – с виртуальной приборной панелью над рулем и клавишами на центральной консоли. Большинство элементов у модели оригинальные, а вместо миниатюрного рычажка управления трансмиссией сохранен классический рычаг. Центральный дисплей диагональю 12 дюймов – стандартное оснащение.

Представлен обновленный седан Peugeot 408 для Китая

Между тем, для Европы Peugeot готовит другой 408 – кросс-лифтбек, унифицированный с моделью Citroen C4. По предварительным данным, новинку предложат в нескольких версиях – с обычными бензиновыми ДВС и гибридными установками.

Представлен обновленный седан Peugeot 408 для Китая

Полный список дилеров Peugeot (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Peugeot

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайновинкиpeugeotpeugeot 408

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