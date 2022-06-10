Land Rover представил самый большой Defender

Компания Land Rover представила самый крупный Defender в модельной линейке. Внедорожник с восемью посадочными местами (2+3+3) получил индекс 130 и уже доступен для заказа в ряде стран. Например, в Великобритании цены на новинку стартуют от 73895 фунтов стерлингов (около 5,9 млн руб.), пишет портал Autonews.ru.

Длина автомобиля составляет 5358 мм, при этом колесная база осталась прежней (3022 мм). Машина получила подогрев третьего ряда сидений, большую панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль, продвинутую навигацию и медиасистему Pivi Pro с 11,4-дюймовым дисплеем. Для салона предлагаются несколько вариантов отделки. Например, при желании машину можно заказать с кожаными сиденьями и элементами декора из дерева.