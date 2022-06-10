Land Rover представил самый большой Defender

Компания Land Rover представила самый крупный Defender в модельной линейке. Внедорожник с восемью посадочными местами (2+3+3) получил индекс 130 и уже доступен для заказа в ряде стран. Например, в Великобритании цены на новинку стартуют от 73895 фунтов стерлингов (около 5,9 млн руб.), пишет портал Autonews.ru.
Длина автомобиля составляет 5358 мм, при этом колесная база осталась прежней (3022 мм). Машина получила подогрев третьего ряда сидений, большую панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль, продвинутую навигацию и медиасистему Pivi Pro с 11,4-дюймовым дисплеем. Для салона предлагаются несколько вариантов отделки. Например, при желании машину можно заказать с кожаными сиденьями и элементами декора из дерева.
Defender 130 оборудовали пневмоподвеской и постоянным полным приводом. Дорожный просвет новинки – 290 мм. В гамму моторов вошли рядные трехлитровые «шестерки» Ingenium, которые работают совместно с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность бензиновых моторов составляет 300 и 400 л.с. Также доступны дизельные агрегаты с отдачей 250 и 300 л.с. Все моторы работают совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Ранее сообщалось, что автомобиль должен получить с восьмицилиндровый мотор мощностью 525 л.с. Не исключено, что такая модификация внедорожника будет представлена позже.
Появится ли Land Rover Defender 130 в России, пока неизвестно. На данный момент компания приостановила поставки машин на наш рынок из-за сложной геополитической ситуации в мире.
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Фото: Land Rover