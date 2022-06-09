В России стартуют продажи нового кроссовера Haval Dargo

Российские дилеры Haval сегодня начинают продажи нового кроссовера Dargo, производство которого налажено на заводе «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области. Новинка доступна в четырех комплектациях – Comfort, Elite, Premium и Tech Plus – по цене от 3 млн 199 тыс. рублей до 3 млн 749 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешний вид Haval Dargo, выполненный в урбанистическом дизайне с оригинальными геометрическими формами, отличают светодиодные круглые передние фары, футуристичные задние фонари, а также решетка радиатора трапециевидной формы с плавными углами, перекликающаяся с колесными арками. Среди элементов интерьера стоит отметить оригинальные решетки дефлекторов, широкий ультрасовременный экран мультимедиа, который вместе с цифровой панелью создает единое пространство в салоне, а также селектор коробки передач в форме шайбы. Во всех комплектациях встроены платформы Android Auto и Apple CarPlay, которые помогают владельцу полноценно интегрировать функции смартфона в автомобиль: навигацию, приложения для прослушивания музыки, подкастов, обмена сообщениями и пр.

Габариты Haval Dargo составляют 4620 x 1910 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм и дорожном просвете 200 мм. Новинка построена на базе модульной платформы L.E.M.O.N., которая легла в основу и бестселлера марки – компактного кроссовера Jolion.