Mercedes-Benz выпустил прощальную спецсерию AMG E 63 S | АВТОСТАТ

Mercedes-Benz выпустил прощальную спецсерию AMG E 63 S

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Mercedes-Benz выпустил прощальную спецсерию AMG E 63 S

Портрет российского автовладельца
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Компания Mercedes-Benz выпустила прощальный вариант модели AMG E 63 S – седан и универсал получили версию Final Edition. Запланированные к производству 999 экземпляров Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Final Edition, станут последними образцами модели текущего поколения.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобили, окрашенные в матово-серый цвет, получили детали с логотипами AMG на кузове, шильдики на задней стойки, 20-дюймовые колеса особого дизайна. Салон отделан черно-серой кожей с желтой прострочкой, а декоративные панели выполнены из углепластика. В комплекте с моделью поставляется фирменный чехол для хранения.

Технически Final Edition не отличаются от стандартных AMG E 63 S и оснащаются 612-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Mercedes-Benz выпустил прощальную спецсерию AMG E 63 S

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Фото: Mercedes-Benz

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкипремиум-маркиспецверсииmercedes-benzmercedes-benz e-class

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