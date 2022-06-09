Mercedes-Benz выпустил прощальную спецсерию AMG E 63 S

Компания Mercedes-Benz выпустила прощальный вариант модели AMG E 63 S – седан и универсал получили версию Final Edition. Запланированные к производству 999 экземпляров Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Final Edition, станут последними образцами модели текущего поколения.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобили, окрашенные в матово-серый цвет, получили детали с логотипами AMG на кузове, шильдики на задней стойки, 20-дюймовые колеса особого дизайна. Салон отделан черно-серой кожей с желтой прострочкой, а декоративные панели выполнены из углепластика. В комплекте с моделью поставляется фирменный чехол для хранения.

Технически Final Edition не отличаются от стандартных AMG E 63 S и оснащаются 612-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.