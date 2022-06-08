BMW представил кроссовер X1 нового поколения

Компания BMW представила кроссовер X1 нового поколения, производство которого будет налажено в Германии на заводе Регенсбурге. Бензиновые и дизельные кроссоверы выйдут на рынок осенью 2022 года, а гибридные версии появятся позднее.

Как пишет газета «Коммерсант», в основу нового BMW X1 легла переднеприводная платформа UKL, которую используется модели 1 Series и 2 Series Active Tourer. Автомобиль стал длиннее, шире и выше (в том числе за счет большего дорожного просвета) предшественника, а также получил увеличенную колесную базу.

Дизайн кузова выполнен в стиле современных моделей BMW с массивными «ноздрями» решетки радиатора и выполненными вровень с дверями ручками. Предусмотрены два варианта оформления – внедорожный xLine и спортивный M Sport – обвеса кузова.

Новинка получила полностью переработанную переднюю панель, на которой установлены объединенные в общий блок 10,2-дюймовый экран цифровой панели приборов и 10,7-дюймовый тачскрин мультимедиа с BMW OS8 с новым поколением BMW iDrive.