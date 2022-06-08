BMW представил кроссовер X1 нового поколения

Компания BMW представила кроссовер X1 нового поколения, производство которого будет налажено в Германии на заводе Регенсбурге. Бензиновые и дизельные кроссоверы выйдут на рынок осенью 2022 года, а гибридные версии появятся позднее.
Как пишет газета «Коммерсант», в основу нового BMW X1 легла переднеприводная платформа UKL, которую используется модели 1 Series и 2 Series Active Tourer. Автомобиль стал длиннее, шире и выше (в том числе за счет большего дорожного просвета) предшественника, а также получил увеличенную колесную базу.
Дизайн кузова выполнен в стиле современных моделей BMW с массивными «ноздрями» решетки радиатора и выполненными вровень с дверями ручками. Предусмотрены два варианта оформления – внедорожный xLine и спортивный M Sport – обвеса кузова.
Новинка получила полностью переработанную переднюю панель, на которой установлены объединенные в общий блок 10,2-дюймовый экран цифровой панели приборов и 10,7-дюймовый тачскрин мультимедиа с BMW OS8 с новым поколением BMW iDrive.
В оснащение нового BMW X1 войдет камера, которая контролирует состояние водителя и также позволяет делать селфи для отправки их на смартфон, кроссовер получит подушку безопасности между передними сиденьями, а также ряд других опций, включая ассистенты водителя и возможность использования смартфонов вместо ключа от автомобиля.
В линейке моторов остались бензиновые и дизельные автомобили. Версии sDrive18i (136-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор) и sDrive18d (150-сильный 2-литровый турбодизель) имеют передний привод. 204-сильный вариант xDrive23i и 197-сильный дизельный xDrive23d имеют 2-литровые турбомоторы, 19-сильный 48-вольтовый стартер-генератор и полный привод. Все модификации комплектуются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
На рынок выйдут также подключаемые гибриды, которые оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором – 136-сильным у xDrive25e в сочетании со 109-сильным электромотором и 150-сильным у xDrive30e вместе со 177-сильным электромотором. На электротяге такие кроссоверы могут проехать до 89 км.
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Фото: BMW